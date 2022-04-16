Вашингтон, 16 апреля, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Поставляемое западными странами киевскому режиму оружие и боеприпасы «не будет иметь никакого стратегического значения». Об этом в статье для портала InfoBrics заявил военный аналитик Драго Боснич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Хуже того, даже их тактическое воздействие сомнительно, учитывая, что украинским военным понадобятся месяцы тренировок, чтобы научиться правильно использовать это оружие, а времени у них просто нет», — подчеркнул эксперт.

Боснич также указал на то, что «российские военные уже уничтожили тысячи единиц модернизированной украинской техники, на которой у украинцев были годы, чтобы потренироваться».

«Таким образом, становится ещё яснее, что эти поставки оружия имеют сомнительную военную ценность для отчаявшегося режима в Киеве», — констатирует аналитик.

А вот выгода для США и Европы от этого налицо, указывает Боснич.

«Помощь Запада достигла, по крайней мере, двух целей. Долг Украины перед европейскими и американскими политиками вырос в геометрической прогрессии. А военно-промышленный комплекс США получит огромные прибыли, производя дополнительные партии ракетных комплексов», — пишет он.

При этом американские и британские военно-промышленные гиганты не собираются останавливаться на достигнутом — в планах поставка на Украину советского оружия из стран Восточной Европы, отмечается в материале.

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«Заставляя недавно вступившие в НАТО и даже не входящие в альянс страны ЕС отказаться от советского оружия, Вашингтон не только разрывает их, возможно, последние связи с Москвой, но и вынуждает их покупать новое оружие взамен того, которое они отправили Киеву», — подытожил автор публикации.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее посольство России в Вашингтоне обратилось к американским властям с призывом прекратить накачивать Киев оружием, поскольку это провоцирует новые жертвы.