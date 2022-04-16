Донецк, 16 апреля 2022, 13:43 — REGNUM ВСУ снова обстреляли Донецк из «Градов». Об этом 16 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России: ради прочного мира — трансляция»
Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:23 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (пос. ш-ты «Трудовской»): выпущено 5 ракет из БМ-21 «Град»; ️13:31 — н.п. Горняк — г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 ракет из БМ-21 «Град», отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка.
Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка