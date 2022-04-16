Москва, 16 апреля, 2022, 13:41 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в законодательство в целях поддержки заказчиков и участников госзакупок в условиях санкционного давления. Документ опубликован 16 апреля на портале правовой информации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Закон направлен на минимизацию последствий ограничительных мер со стороны недружественных иностранных государств в отношении РФ и оказание поддержки заказчикам и участникам закупок для муниципальных и государственных нужд и закупок госкорпораций, госкомпаний и ряда других юрлиц в условиях текущей экономической ситуации.