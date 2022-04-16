Донецк, 16 апреля 2022, 12:31 — REGNUM ВСУ обстреляли Куйбышевский район Донецка. Об этом 16 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️12:22 — н.п. Авдеевка — н.п. Донецк (Куйбышевский район): выпущено 4 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
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