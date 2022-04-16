Москва, , 11:52 — REGNUM Главным следственным управлением СК РФ возбуждено 4 уголовных дела по фактам осквернения памятников советским солдатам в Германии.

Следственный комитет Nnovgorod.sledcom.ru

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По данным следствия, с 29 марта по 7 апреля в Германии было осквернено несколько мемориальных объектов, увековечивающих память о советских воинах, погибших в годы Великой Отечественной войны и участвовавших в освобождении Европы от нацизма.

В их числе — объекты, расположенные в Трептов-парке и на площади Теодор-Хойсс-плац в Берлине. Злоумышленники нанесли на объекты оскорбительные надписи краской.

Данные действия образуют состав преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (повреждение воинских захоронений, памятников и других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы РФ).

Кроме того, неизвестные закрыли полотнищем советские танки Т-34, расположенные в парке Тиргартен в Берлине, входящие в ансамбль советского воинского мемориала.

Такими действиями они намеревались скрыть от всеобщего обозрения символы воинской славы России. В данном случае уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России).

СК устанавливает все обстоятельства указанных событий и лиц, причастных к совершению этих преступлений.