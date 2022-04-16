Донецк, 16 апреля 2022, 10:56 — REGNUM ВСУ обстреляли Макеевку снарядами калибра 122 мм. Об этом 16 апреля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: ️10:00 — н.п. Авдеевка — н.п. Макеевка: выпущено 6 снаряда калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
Ранее ВСУ выпустили по Пантелеймоновке 12 снарядов калибра 122 мм.
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