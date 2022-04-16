Нью-Дели, 16 апреля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Поставка очередной партии российских ЗРК С-400 в Индию, запланированная на июнь 2022 года, может задержаться на месяц, пишет Times of India со ссылкой на источник в минобороны страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индия

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкционный поединок и импортозамещение — все новости»

Поставки второго дивизиона ЗРК из РФ могут быть задержаны и на более длительный срок, отмечается в сообщении. Первая партия С-400 при этом уже эксплуатируется в северо-восточных регионах Индии.

Также источник в минобороны Индии рассказал, что Москва направила Нью-Дели тренировочное оборудование для ракетных систем. Согласно действующему соглашению, всего будет осуществлено 5 поставок российских ЗРК в Индию с интервалом в 6 месяцев.