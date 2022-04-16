Берлин, 16 апреля, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Немедленное эмбарго на поставки газа из РФ поставило бы под угрозу «социальный мир» в Германии. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, передает Funke.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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Берлину необходимо действовать осмотрительно, тщательно подготавливать свои шаги и быть в состоянии их придерживаться, отметил он.

ФРГ активно работает над достижением независимости от поставок энергоресурсов из РФ, добавил он:

«Что касается газа, то интенсивно строятся терминалы для приема сжиженного природного газа».

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о том, что Берлин, Вена, Будапешт не поддерживают введение эмбарго на поставки газа из РФ, так как санкции должны в первую очередь быть болезненными для РФ, а не для ЕС.