Берлин, 16 апреля, 2022, 07:38 — ИА Регнум. Германия не планирует ограничивать численность беженцев, прибывающих с Украины из-за проведения Россией военной спецоперации, заявил министр транспорта и цифровой инфраструктуры ФРГ Фолькер Виссинг. Об этом он сказал в опубликованном 16 апреля интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

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Фолькер Виссинг «Этот вопрос не возникает. Германия не может и не будет отказывать беженцам с Украины… Нуждающиеся с Украины должны иметь возможность найти убежище в Германии».

По словам министра, в последнее время наблюдается более чем трёхкратное снижение число украинских беженцев, прибывающих в Германию поездами, — примерно с 8200 человек в день в конце февраля до порядка 2500 сейчас. Но рост их числа может произойти в любой момент. И первыми «перегрузку» из-за беженцев испытают соседние с Украиной страны, что потребует нового обсуждения из распределения по Евросоюзу.

Фолькер Виссинг «Я нахожусь в постоянном контакте со своими европейскими коллегами».

По официальным данным, в Германии в настоящее время находятся около 340 тысяч украинских беженцев.

Как сообщало ИА REGNUM, федеральные власти Германии приняли решение выделить на военную помощь «другим странам» два миллиарда евро.

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