Берлин, , 05:30 — REGNUM Германия столкнулась с перебоями в поставках из-за событий вокруг Украины, заявил глава немецкого минтранса Фолькер Виссинг в интервью RND.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Цепочки поставок сильно нарушены. Шелковый путь используется гораздо меньше, поскольку экспедиторы рискуют, перевозя товары по нему», — заявил он.

По словам Виссинга, минтранс ФРГ уже пристально следит за обстановкой. Также ведомство находится в плотном контакте с предприятиями, пострадавшими из-за срыва сроков поставок. Он добавил, что из-за ситуации вокруг Украины Германия столкнулась с недостатком квалифицированных кадров, в том числе и в Польше.

Кроме того, Виссинг заявил о проблемах в логистической отрасли из-за роста стоимости электроэнергии. По его словам, сейчас отрасль срочно нуждается в государственной поддержке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал жителей страны внести свой вклад в сокращение зависимости ФРГ от России. По его словам, жителям республики необходимо экономить электричество, а также ходить пешком, чтобы сэкономить топливо.

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