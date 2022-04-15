Бишкек, , 17:01 — REGNUM Вице-премьер-министр Киргизии Эдиль Байсалов провел переговоры с делегацией США во главе с заместителем госсекретаря по вопросам гражданской безопасности, демократии и правам человека Узрой Зеей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

США

Представитель американских властей заявила о готовности правительства США подписать новое соглашение о сотрудничестве с киргизскими властями.

По её словам, это позволит «открыть новую главу взаимоотношений между странами по вопросам демократических прав».

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В свою очередь Эдиль Байсалов отметил готовность руководства Киргизии активизировать сотрудничества с правительством США

Также он рассказал американской гостье о приверженности республики международным обязательствам, верховенству права, основным правам и свободам человека.

ИА REGNUM напоминает, что в 2015 году власти Киргизии расторгли соглашение о сотрудничестве с правительством США, облегчавшее деятельность USAID и других американских фондов и организаций на территории республики.

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