Москва, 15 апреля, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Сегодня, 15 апреля, по состоянию на 15:15 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 1,25%, до 79,89 рубля. Евро теряет 2,21%, торгуясь по 85,07 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Захар Степанов ИА REGNUM Деньги

«Центробанк сообщил, что экспортеры в марте продали валюты на общую сумму около 10 млрд рублей. Это значительно меньше общей экспортной выручки страны за этот месяц и втрое меньше полагающихся к продаже 80% выручки.

Пока ЦБ не оказывает серьезного давления на экспортеров для того, чтобы они следовали это его требование четко – часть валюты уходит на расчеты по иностранным займам. Возможно также, что в ЦБ не хотят допустить излишнего укрепления рубля, которое может привести к сокращению доходов бюджета и снижению конкурентоспособности российских товаров.

Тем не менее, доллар стремится вернуться в зону ниже 80 рублей за доллар, хотя если он слишком опустится, регулятор продолжит снятие ограничений на валютные торги и даже, вероятно, снова снизит учетную ставку.

Тем не менее перспективы рубля выглядят позитивно, поскольку внешнеторговый профицит продолжает рост», — считает эксперт.

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