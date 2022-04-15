Москва, , 12:50 — REGNUM Рубль немного отступил на торгах14 апреля. Пара доллар/рубль в моменте тестировала отметку 82 рублей, но завершила сессию под уровнем 81 рублей, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Деньги

«Сегодня, 15 апреля, котировки вернулись к снижению, тестируя зоны 80 руб., которая остается центром притяжения для пары уже больше недели. По данным на 12:06, курс доллара снижался до 79,75 рубля, курс евро — до 85,21 рубля.

«Замороженный» властями курс рубля по-прежнему не реагирует на внешние раздражители, и даже подъем USD к новым двухлетним максимумам на международной арене оставил равнодушным нашу валюту, которая находится под воздействием комплекса поддерживающих мер Центробанка.

Рубль также не проявляет никаких эмоций к дальнейшему усугублению конфликта между Россией и Украиной, где активизировались военные действия, а мировые рейтинговые агентства не устают предупреждать о неминуемом дефолте.

На данный момент ослабить позиции рубля способна дальнейшая корректировка тех самых мер властей, что удерживают курс на плаву.

К примеру, если регулятор снизит планку в 80% для продажи валюты экспортерами, рублю придется отреагировать, и тогда за уровнем 80 руб. закрепится статус поддержки.

В целом нынешние попытки доллара сместиться в более высокий диапазон сигнализируют о нарастающих понижательных рисках для рубля.

Чем дольше курс будет оставаться стабильным на текущих уровнях, тем выше вероятность ослабления мер поддержки в ближайшие недели», — считает эксперт.

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