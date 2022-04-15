Москва, 15 апреля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Принимая во внимание текущую ситуацию, с учетом санкционного давления, с учетом новостной повестки, которая формируется государственными СМИ и поддерживается позицией Минобороны, действительно, реакция респондентов, которых опрашивает ВЦИОМ, занимает высокую позицию по отношению к руководству России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Пётр Кирьян.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Кроме того, если посмотреть новостную картину последней недели, то действительно наибольшая активность в общественном поле и в информационной повестке видна в отношении президента России Владимира Путина, он на первом месте.

Затем идет премьер-министр Михаил Мишустин. И доверие населения страны к ним в опросе расположилось так же: на первом — Путин, на втором — Мишустин.

Тем более что прошедшая неделя была активной и в плане антикризисной повестки, и в плане различных проектов, в частности, космодрома «Восточный».

Граждане, получая вопрос от социологов, с учетом текущих реалий дают положительный ответ о доверии президенту и правительству РФ.

И речь здесь идет не столько о сплочении населения, сколько о приоритетах. То есть они выбирают, кому они доверяют в принятии решений», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, президенту России Владимиру Путину доверяет большинство жителей России (81,6%).

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