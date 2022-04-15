Москва, , 13:20 — REGNUM Президенту России Владимиру Путину доверяет большинство жителей России (81,6%). Это следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), обнародованных 15 марта.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что исследование было проведено среди 1600 совершеннолетних граждан РФ из не менее чем 80 регионов страны путем телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Для данной случайной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.

«Показатель одобрения деятельности президента (РФ) с 4 по 10 апреля 2022 года составил 79,6% (+0,7 процентных пункта за неделю). Уровень положительной оценки работы правительства России и премьер-министра за последнюю неделю составили 55,1% (+2,7 п. п. за неделю) и 55,0% (+1,7 п. п. за неделю) соответственно», — говорится в результатах опроса.

Также указывается, что на прямой вопрос о доверии к российскому лидеру дали положительный ответ 81,6% респондентов (+0,0 п. п. за неделю), председатель правительства РФ Михаилу Мишустину – 64,7% (+0,2 п. п. за неделю), лидеру партии «Справедливая Россия – Патриоты — За правду» Сергею Миронову – 29,7% опрошенных (-1,5 п. п. за неделю), лидеру КПРФ Геннадию Зюганову – 29,1% (-0,4 п. п. за неделю) и лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 7,7% (+0,2 п. п. за неделю).

Кроме того, отмечается, что партию «Единая Россия» поддержали 42,5% опрошенных (+0,3 п. п. за неделю), КПРФ – 11,1% (-0,1 п. п. за неделю), ЛДПР – 8,8% (+1,1 п. п. за неделю), «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 5,6% (+0,2 п. п. за неделю) и «Новые люди» — 4,8% (+0,4 п. п. за неделю).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из результатов опрос Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) стало известно, что в том, что пандемия коронавируса в России практически закончилась, уверены 35% жителей России.