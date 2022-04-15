Москва, 15 апреля, 2022, 15:28 — ИА Регнум. В ходе спецоперации на Украине в плен попали военнослужащие стран, входящих в блок НАТО. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля, об этом сообщил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов в ходе брифинга с представителями африканских и азиатских СМИ по ситуации вокруг украинского кризиса 2014−2022 гг.

Council.gov.ru Андрей Климов

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«У нас уже есть пленные среди военнослужащих стран НАТО, мы все это покажем, когда будем судебные процессы вести, и весь мир увидит, что было на самом деле», — сказал Климов.

Парламентарий также обратил внимание на то, что на Украине есть наемники из стран Азии, Африки, те, кто связан с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), из Великобритании, США и других стран.

Сенатор указал на то, что «США попытались подготовить «грязную» бомбу на территории Украины».

«Мы сейчас контролируем ядерные объекты там. Если страны НАТО попытаются штурмовать Россию — а многие страны уже пытались призывать к этому — наши системы противоракетной и воздушной обороны обеспечат полную безопасность», — подчеркнул парламентарий.