Москва, , 15:19 — REGNUM В настоящий момент, когда на фоне антироссийских санкций, панических ожиданий и сбоев в цепочке поставок инфляция в стране испытала резкий рывок, проведенная ранее индексация является уже недостаточной, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Маленькая зарплата Pixabay.com

«И хотя паника улеглась, ставка ЦБ существенно повышена, а сбои в поставках будут постепенно преодолеваться, общий уровень инфляции может ещё довольно долго оставаться высоким.

Так что вполне логично сейчас провести дополнительное повышение. И дело тут не только в социальной стабильности, но и в поддержании потребительского спроса в стране.

У нас около трети населения — пенсионеры, кроме того, пособия получают семьи с детьми, безработные и т.д. Таким образом, речь идет почти о половине населения, чье потребление является важным фактором для экономике.

Средства на это у государства есть. Прошлогодний бюджет исполнен с рекордным профицитом, а покупку валюты в фонды Минфин сейчас прекратил, и вряд ли скоро возобновит, в свете того, что эти самые резервы теперь заморожены.

Конечно, ожидается спад в экономике, но экспортные цены остаются на рекордных уровнях, а повышение пособий и пенсий отчасти вернется в бюджет в виде налогов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что в России проведут внеплановую индексацию пенсий, МРОТ и соцвыплат.

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