Москва, , 19:45 — REGNUM Предложения об увеличении в России МРОТ, а также таких выплат как пенсии и зарплаты, поручено правительству представить президенту страны до 20 апреля 2022 г., сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин Kremlin.ru

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Так, по итогам заседания президента РФ Владимира Путина с членами правительства, правительству поручено представить предложения о дополнительном увеличении (индексации) размеров пенсий, включая выплачиваемые лицам, проходившим военную службу, и приравненным к ним по пенсионному обеспечению лицам.

Также речь идёт о повышении «социальных выплат, заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений». Также президент ждёт от правительства предложений «о повышении минимального размера оплаты труда и величины прожиточного минимума».

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