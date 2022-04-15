Москва, , 15:06 — REGNUM Решение о повышении МРОТ, прожиточного минимума, пенсий и других социальных выплат в сложившихся условиях определенно стоит приветствовать, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Алексей Гришин.

МРОТ Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Не секрет, что любой социально-политический катаклизм наиболее болезненно ударяет по самым социально незащищенным слоям населения. В особенности это касается нетрудоспособных категорий населения, существенную долю среди которых составляют пенсионеры.

Поэтому в условиях экономической нестабильности увеличение роли государства в борьбе с бедностью является необходимым и, зачастую, единственным действенным инструментом решения проблемы.

Финансовая система России сейчас в состоянии, при грамотном распределении ресурсов, перенести подобное повышение без каких бы то ни было проблем.

Существуют, правда, исследования (в том числе отечественные), подтверждающие косвенное влияние повышения уровня МРОТ на уровень занятости населения.

Здесь присутствует некоторый парадокс, в соответствии с которым под удар попадают те сектора рынка труда, которые, по логике вещей, должны были бы напротив выиграть от повышения минимальных зарплат, а именно – низкоквалифицированные рабочие, занятость которых снижается.

Этот эффект отмечался ещё в исследованиях столетней давности, когда концепция минимального размера оплаты труда ещё только зарождалась. Впрочем, данный эффект достаточно слабо выражен – условно говоря, чтобы получить сколько-нибудь заметную разницу в структуре занятости необходимо повышение МРОТ разом на 10-15%.

Гораздо более существенным в этом плане является другой распространенный «побочный эффект» — это рост распространенности таких практик «теневой экономики», как выплата зарплат «в конвертах».

Особенно ярко он проявляется в ситуациях экономической нестабильности, что мы и наблюдаем в настоящее время. Разумеется, фирмы также несут потери, и в своем стремлении минимизировать их могут прибегать к социально нечистоплотным методам.

К примеру, перекладывая рост своих издержек на конечного потребителя за счет неоправданного повышения цен или же пытаясь снижать издержки за счет перехода к «серой» оплате труда.

При этом повышение МРОТ может использоваться в качестве оправдания для таких действий, хотя реальное повышение стоимости труда не будет значительным. Защитить потребителей и работников может более плотный контроль за действиями производителей со стороны государства, в частности, борьба с уже упоминавшимися негативными практиками.

Вместе с тем, вышеописанные побочные эффекты ни в коем случае не отменяют общей позитивности данного решения. Пионер отечественного высшего экономического образования Алексей Семёнович Вишняков говорил: «в драке волос не жалеют» — это высказывание совершенно справедливо и в данном контексте», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России проведут внеплановую индексацию пенсий, МРОТ и соцвыплат. По словам помощника президента РФ Максима Орешкина, решение об индексации уже принято.

Читайте также: Путин ждёт от правительства предложений по повышению зарплат, пенсий и МРОТ