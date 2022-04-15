Москва, 15 апреля, 2022, 12:33 — ИА Регнум. Бумаги компании «Яндекс» на бирже чувствуют себя совсем плохо, заявила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Иван Шилов ИА REGNUM «Яндекс»

«Котировки просели до уровней 24–25 февраля, когда весь фондовый рынок нашел дно.

Аналогично себя ведут и фьючерсы на акции компании: июньские контракты торгуются на доли процента выше текущей стоимости акций «Яндекс». Проще говоря, инвесторы не верят в радужное будущее российского поисковика.

Бумаги «Яндекса» на MOEX просели сегодня, 15 апреля, до уровня конца февраля. Проблемы российского IT гиганта хорошо известны инвесторам, поэтому основные рекомендации в отношении акций «Яндекса» — «немедленно продавать».

Основные проблемы компании сейчас связаны с двумя управленческими решениями, озвученными еще в 2021 году: привлечение зарубежных инвесторов в размере $1,25 млрд через эмиссию облигаций для финансирования сделки по приобретению доли Uber за почти $1 млрд, а также серьезные инвестиции в высококонкурентный сегмент онлайн торговли.

Первая проблема – невозможность из-за санкций расплатиться по долгам с западными держателями облигаций компании. Акции «Яндекса» активно торговались на NASDAQ до конца февраля 2022 года и компания не рассматривала риски, связанных с невозможностью выкупить собственные облигации за счет продажи акций.

Однако после приостановления торговли акциями «Яндекса» на американских площадках и введения запрета на перевод денежных средств из России – возникла реальная угроза дефолта перед иностранными держателями долгов Яндекса.

Вторая проблема – это акцент на развития онлайн торговли, включая сервисы доставки и такси. Уход «Макдональдса» из России, а также скандалы, связанные с утечкой персональных данных клиентов «Яндекс. Еда» привели к падению доли заказов в сегменте «доставка» до 16% за последний месяц.

Сегмент такси также убыточен в настоящее время, поскольку на фоне снижения уровня доходов населения, спрос с начала марта сократился в два раза. Также негативный фон в отношении компании вызывают также перестановки в руководстве и объявления о приостановки найма новых сотрудников», — высказал свое мнение эксперт.

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