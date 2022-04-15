Москва,
15 апреля 2022, 10:56 — REGNUM Акции Yandex, торгуемые на Московской бирже — это акции иностранного эмитента. Что делает их стоимость, в условиях нарастающего санкционного давления, непредсказуемой и не вызывает интереса у инвесторов, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.
Яндекс
Иван Шилов © ИА REGNUM
«Очередной пакет санкций, может лишить российских граждан, возможно, распоряжаться акциями иностранных эмитентов. На этот риск готовы не многие.
Если у руководства компании «Яндекс» будет желание привлекать российских инвесторов, придется перерегистрировать компанию на территории России.
Что касается бизнеса — тут у «Яндекса» все хорошо. Рост выручки продолжается. С сегмента такси ушел основной конкурент. А значимая часть трафика, раньше замыкавшаяся внутри экстремистских соцсетей, вернулась к поисковику. Успешно развиваются и другие направления бизнеса «Яндекса».
Из минусов вызывают опасения управленческие решения по бывшему директору «Яндекса» Елены Буниной. Нестандартным образом повышающей капитализацию компании.
Она мастерски подтвердила инвестиционную примету, что отличные компании с отличным бизнесом могут развиваться вне зависимости от ментального состояния директора.
Уехав из России, она заявила что «не могу работать в стране, которая воюет со своими соседями». Все бы ничего, стремление к миру, нормальное желание здорового человека, но уехала она в Израиль, у которого с момента создания государства, было 15 военных конфликтов с соседями.
Сколько таких же противоречивых решений было принято, пока она была директором компании «Яндекс», остается гадать», — высказал свое мнение эксперт.
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