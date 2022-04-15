Санкт-Петербург, 15 апреля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Российский потребительский рынок не столкнётся с дефицитом ни по одному типу продовольственных товаров. Об этом 15 апреля заявила председатель комитета по торговле Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Ольга Волкова, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Татьяна Титаева ИА REGNUM Магазин «Дикси» в Петербурге, 05.04.2022

На территории страны выпускается достаточное количество продовольствия. Распределительные центры пополняются продукцией каждый день, она оперативно доставляется в торговые точки и доходит до конечного потребителя.

«Весь ажиотажный спрос, который мы наблюдали и на гречу в 2020 году, и на сахар в этом году, не имеет никаких экономических или других причин», — отметила глава комитета.

Резкий рост спроса покупателей на некоторые товары уже пошёл на спад. Для профилактики вспышек нового ажиотажа в Петербурге предпринимаются необходимые меры. Так, увеличился товарный запас на случай вновь возросшего спроса.

При этом загруженность распределительных центров тем или иным товаром зависит от его типа. Продукты с длительным сроком хранения могут находиться в центре несколько месяцев. Скоропортящиеся же поступают и через несколько дней отправляются в магазины.

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Ранее ИА REGNUM освещало наличие и цены продуктов питания в городских сетях. Так, петербуржцы чаще всего приобретают товары по акциям и скидкам, дешёвые товары разбираются быстрее. Однако все группы товаров в магазинах есть.