Москва, 15 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Центральный банк России с 15 апреля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Расчетная небанковская кредитная организация «Синергия» АО РНКО «Синергия» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора

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Отмечается, что кредитная организация «Синергия» в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации.

По величине активов АО РНКО «Синергия» занимала 364-е место в банковской системе РФ. В организации назначена ликвидационная комиссия.

ИА REGNUM ранее сообщало, ЦБ РФ с 11 февраля отозвал лицензию у небанковской кредитной организации ООО «Единая расчётная палата».

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