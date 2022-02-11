Москва, , 08:42 — REGNUM Центральный банк России с 11 февраля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации ООО «Единая расчётная палата» (г. Сергиев Посад, Московская область), сообщается на сайте регулятора.

Банк России Дарья Антонова © ИА REGNUM

ЦБ принял такое решение в связи с тем, что кредитная организация в нарушение законодательства проводила непрозрачные операции, в том числе по переводу денежных средств за рубеж.

По величине активов кредитная организация занимала 337-е место в банковской системе РФ. В НКО «ЕРП» назначена временная администрация. «ЕРП» не является участником системы страхования вкладов.

ИА REGNUM сообщало. ЦБ РФ с 11 февраля отозвал лицензию у АО «Консервативный коммерческий банк» (г. Астрахань).

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