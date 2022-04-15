Москва, 15 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. Новыми ракетными ударами по объектам в Киеве ответит Россия на провокации украинских силовиков на российской территории. Об этом 15 апреля заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Минобороны.рф Игорь Конашенков

«Количество и масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве будет наращиваться в ответ на совершение киевским националистическим режимом любых атак террористического характера или диверсий на российской территории», — сказал Конашенков.

Он рассказал, что ракета морского базирования «Калибр» поразила Жулянский машиностроительный завод «Визар» на окраине Киева. В результате были уничтожены цеха производства и ремонта зенитных ракетных комплексов.

Кроме того, под Черниговом был сбит вертолёт Ми-8, который 14 апреля совершил атаку в населённом пункте Климово Брянской области.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля ВСУ обстреляли посёлок в Климово, в результате пострадали восемь человек.

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