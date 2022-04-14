Брянск, , 19:16 — REGNUM До восьми человек выросло число пострадавших в результате обстрела украинскими боевиками посёлка Климово (Брянская область), заявил 14 апреля помощник российского министр здравоохранения Алексей Кузнецов.

Ребенок в больнице Today.kz

Алексей Кузнецов «Шестеро из них госпитализированы. Двое из пострадавших – ребёнок 2020 г. р. с проникающим ранением головы и женщина 1948 г. р. — в тяжёлом состоянии».

Кроме того, четверо раненых, включая беременную, находятся в состоянии средней степени тяжести. Что касается ещё двух пострадавших, им помощь оказывается амбулаторно, добавил Кузнецов.

Напомним, Следственный комитет России 14 апреля возбудил по факту обстрела Климово со стороны ВСУ уголовное дело.

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