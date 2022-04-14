Москва, 14 апреля, 2022, 21:07 — ИА Регнум. «За сутки крейсер «потопили», потом обнаружили, что он плавает, а потом, что он ещё и своим ходом в Севастополь идет», — заявил 14 апреля ИА REGNUM военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин.

Гвардейский ракетный крейсер «Москва»

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«На крейсере произошла чрезвычайная ситуация, возгорание и взрыв боезапасов в артиллерийской башне, находящейся на носу корабля. После этого началась борьба за живучесть. Экипаж был снят, остались только аварийные партии, так как была опасность, что пожар перекинется на основной боезапас, на ракеты. Этого удалось избежать, и утром управление крейсером было восстановлено, а к обеду он своим ходом пошел в Севастополь, о чем нашу общественность предупредил представитель Пентагона Джон Кирби, который всех «успокоил», сказав, что российский крейсер находится на плаву и движется в сторону Севастополя. Правда, за пару минут до сообщения Кирби, Украина сообщила, что ВСУ нанесли удар по крейсеру «Москва», он загорелся, произошел взрыв, в данный момент он перевернулся и тонет. Мы видим, что процесс «тонуть» очень растянут, видимо, на многие годы, поэтому они сообщили об этом только за несколько минут до Кирби», — отметил Шурыгин.

Напомним, что 14 апреля на флагмане ЧФ ВМФ России крейсере «Москва» произошёл инцидент. В соответствии с официальными сообщениями, на боевом корабле начался пожар, сдетонировал боезапас, экипаж был эвакуирован.