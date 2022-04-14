Москва, 14 апреля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. Украинские специалисты, как следует из попавших в распоряжение российских военных документов, вели работы по созданию средств доставки оружия массового поражения (ОМП). Об этом 14 апреля рассказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Кириллов Игорь Анатольевич. (сс) Vladimir Alexandrovich Stepanov

Как отметил Кириллов, на Украине был создан Украинский научно-технологический центр (УНТЦ), распределявший гранты на исследования для Пентагона, включая в области биологического оружия.

«Используя подобные формулировки, Вашингтон фактически признает проведение украинскими экспертами работ по созданию средств доставки и применения оружия массового поражения и полагает целесообразным продолжить их финансирование», — сказал он и процитировал документ, подготовленный американскими кураторами УНТЦ от 11 марта 2022 года.

В этом документе указывается, что »…наблюдается отток научных экспертов в области разработки средств доставки и современного вооружения, работавших на украинских учреждениях, а также экспертов в области разработки биологического, радиологического, химического и ядерного оружия. Наиболее подготовленные специалисты, имеющие опыт работы с материалами и технологиями двойного назначения (их насчитывается от 1000 до 4000 человек) оказались в неблагоприятных профессиональных и финансовых обстоятельствах. Это делает их уязвимыми к переходу на сторону других государств для участия в программах по разработке ОМП, средств доставки и другого вооружения…».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказал, что свыше $350 млн потратили Соединенные Штаты на протяжении последних лет на финансирование проектов Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который распределял гранты на проведение интересующих Пентагон исследований, включая в области биологического оружия.