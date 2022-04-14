Москва, , 15:47 — REGNUM Свыше $350 млн потратили Соединенные Штаты на протяжении последних лет на финансирование проектов Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который распределял гранты на проведение интересующих Пентагон исследований, включая в области биологического оружия. Об этом 14 апреля рассказал на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Кириллов Игорь Анатольевич. (сс) Vladimir Alexandrovich Stepanov

Как напомнил Кириллов, ранее Минобороны (МО) РФ показывало схему координации деятельности биологических лабораторий и научно-исследовательских институтов Украины с американской стороны.

«Одним из ее элементов является Украинский научно-технологический центр (УНТЦ) – на первый взгляд, непубличная организация, не имеющая ничего общего с Пентагоном», — сказал он.

При этом начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ указал на то, что Минобороны России смогло раскрыть роль УНТЦ в военно-биологической деятельности США на украинской территории.

«Вместе с тем, Экспертный центр химических и биологических угроз министерства обороны России установил, что основной вид деятельности УНТЦ – это выполнение функций распределительного центра грантов для проведения интересующих Пентагон исследований, в том числе в области биологического оружия», — пояснил Кириллов.

«Только за последние годы на реализацию проектов УНТЦ Вашингтоном было израсходовано более 350 миллионов долларов», — также добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказал об американских и европейских работниках УНТЦ.