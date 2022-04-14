Москва, 14 апреля 2022, 15:48 — REGNUM Американские ученые проводили потенциально опасные испытания препаратов над пациентами психиатрической больницы в Харькове. Об этом 14 апреля сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.
По его словам, имеющих расстройства психики лиц отбирали для опытов с учетом возраста, национальности и иммунного статуса, а на спецбланках учитывался результат круглосуточного мониторинга состояния пациентов.
В январе текущего года деятельность лаборатории была остановлена, оборудование и препараты вывезены на запад Украины.
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