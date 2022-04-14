Москва, , 15:48 — REGNUM Американские ученые проводили потенциально опасные испытания препаратов над пациентами психиатрической больницы в Харькове. Об этом 14 апреля сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Лаборатория Алексей Колчин © ИА REGNUM

«В ходе спецоперации на территории Украины установлено, что в период с 2019 по 2021 год американские ученые из лаборатории в г. Мерефа (Харьковская область) проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах областной клинической психиатрической больницы №3 города Харьков», — сказал Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.

По его словам, имеющих расстройства психики лиц отбирали для опытов с учетом возраста, национальности и иммунного статуса, а на спецбланках учитывался результат круглосуточного мониторинга состояния пациентов.

В январе текущего года деятельность лаборатории была остановлена, оборудование и препараты вывезены на запад Украины.

«Имеются показания ряда свидетелей этих бесчеловечных экспериментов, имена которых мы не можем раскрыть в интересах обеспечения их безопасности», — заключил он.

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