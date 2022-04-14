Москва, , 15:38 — REGNUM Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов рассказал об американских и европейских работниках Украинского научно-технологического центра (УНТЦ), который занимался исследованиями в интересах американской военно-биологической программы.

Министерство обороны РФ Tourister.ru

«Приведу фамилии должностных лиц, которые были задействованы в реализации военно-биологических программ. Пост исполнительного директора УНТЦ занимает гражданин США Кёртис Белаяч. Родился 27 августа 1968 года в Калифорнии, обучался в калифорнийском университете управления им. Андерсона. Имеет степень магистра международных финансов и работает на Украине с 1994 года», — сказал он на брифинге.

Кириллов добавил, что председателем правления УНТЦ от ЕС является Эдди Артур Майер, от США работу центра курирует Фил Доллифф, занимающий в Госдепе США должность заместителя советника секретаря по вопросам международной безопасности и программ нераспространения оружия массового поражения.

Полученные Минобороны России документы подтверждают связь УНТЦ с Пентагоном через основного подрядчика — компанию Black & Veatch.

С 2014 по 2022 годы УНТЦ в странах постсоветского пространства (Украина, Грузия, Молдавия, Азербайджан) реализовано более пятисот научно-исследовательских проектов, заключил генерал.