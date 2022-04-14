* запрещённая в России организация

Москва, 14 апреля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Военные следователи обнаружили документацию с данными о личном составе батальона украинских националистов «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ходе осмотра двух баз под Мариуполем. Об этом сообщает 14 апреля пресс-служба Главного военного следственного управления СК России.

gvsu. gov. ru Военные следователи провели осмотр двух баз батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Осмотр баз в сёлах Урзуф и Юрьевка на побережье Азовского моря произведён в рамках расследования уголовных дел о применении запрещённых средств и методов ведения войны. Здесь боевики жили, тренировались, хранили оружие, боеприпасы, технику и топливо.

Обнаружена служебная документация, содержащая сведения по личному составу батальона с отражением их анкетных данных. Кроме того, найдены боеприпасы, включая патроны американского и литовского производства, 12 ручных противотанковых гранатометов и две пушки Д-20. Вооружение и боеприпасы передали военному ведомству ДНР.

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