* запрещённая в России организация

Мариуполь, ДНР, , 23:48 — REGNUM Многие, кто находится в «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Мариуполе (ДНР), хотели бы бежать, но командование батальона приказало расстреливать их, рассказал бежавший с «Азовстали» бывший украинский военный Никита Тимонин.

Батальон «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в деревне во время патрулирования под Мариуполем. 2014 год Carl Ridderstråle

Рассказывая об обстановке внутри полка, он сообщил, что люди там полностью деморализованы.

Никита Тимонин «Много кто хочет сдаться в плен или убежать. Боятся убегать, потому что, как я слышал, была команда, чтобы всех, кого увидят «по гражданке», расстреливали сразу на месте».

На вопрос, нет ли варианта «отойти», Тимонин ответил: «Отойти, я думаю, кто попытается, если его увидят, его убьют». Сам он смог бежать, говорит, что «повезло, наверное»: «Я полностью переоделся: форму, оружие, — всё оставил там».

Читайте ранее в этом сюжете: Сбежавший из «Азова»*: наши командиры «обливают грязью» русских солдат