Мариуполь, ДНР, 12 апреля 2022, 23:48 — REGNUM Многие, кто находится в «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в городе Мариуполе (ДНР), хотели бы бежать, но командование батальона приказало расстреливать их, рассказал бежавший с «Азовстали» бывший украинский военный Никита Тимонин.
Рассказывая об обстановке внутри полка, он сообщил, что люди там полностью деморализованы.
На вопрос, нет ли варианта «отойти», Тимонин ответил: «Отойти, я думаю, кто попытается, если его увидят, его убьют». Сам он смог бежать, говорит, что «повезло, наверное»: «Я полностью переоделся: форму, оружие, — всё оставил там».
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