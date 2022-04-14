Варшава, 14 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии посетили Киев, чтобы обсудить поставки оружия Украине. Об этом заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский заявил в эфире радиостанции RMF FM.

Fakt.pl Анджей Дуда

По словам замглавы польского МИД, на востоке Украины в ближайшие дни может произойти крупная танковая битва. Столь крупного танкового сражения в Европе не было со Второй мировой войны.

«Сегодня разговоры с Украиной, о том, в чём Украина нуждается для того, чтобы эту битву выиграть – это была главная тема разговоров президентов в Киеве», — заявил Яблонский.

Он добавил, что Киев нуждается в вооружении и союзнической поддержке в том, что касается работы разведок.

Польский президент, а также лидеры Латвии, Литвы и Эстонии 13 апреля посетили Киев и посёлок Бородянку в Киевской области.

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