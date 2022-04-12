Варшава, , 19:33 — REGNUM Идея германского президента Франк-Вальтера Штайнмайера нанести визит в Киев не встретила энтузиазма со стороны украинских властей, сообщил он 12 апреля в Польше.

Франк-Вальтер Штайнмайер Estonian Foreign Ministry

Отметив, что польский президент Анджей Дуда предложил ему и коллегам из прибалтийских стран съездить в Киев, чтобы «подать сигнал совместной европейской солидарности», Штайнмайер сказал:

«Я был готов, но, по всей видимости, должен принять к сведению, что в Киеве этого не хотели».

Добавим, что Штайнмайер собирался в Киев 13 марта. Однако, как пишет Bild, украинские власти не хотят его видеть из-за лояльности, которую он в прошлом проявлял к России.

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