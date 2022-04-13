Москва, 13 апреля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Поездку белорусского лидера в Крым президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко во время последних переговоров не обсуждали. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил 13 апреля журналистам.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

По его словам, речь о поездке в Крым накануне не заходила. Однако у Лукашенко весьма обширная география поездок, вероятно, на полуострове он также побывает.

«Сегодня он работает во Владивостоке на Дальнем Востоке, поэтому география обширная, будем надеяться, и до Крыма дойдёт очередь», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Лукашенко начал рабочий визит в Россию, прибыв в Благовещенск. Вместе с Путиным белорусский лидер осмотрел ход строительства космодрома «Восточный» и объектов инфраструктуры. После двусторонней встречи с Путиным Лукашенко отправился во Владивосток.

Читайте также: Лукашенко: Россия и Белоруссия создают совместную группировку спутников