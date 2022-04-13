Владивосток, , 10:07 — REGNUM В данный момент Россия и Белоруссия ведут работы по созданию совместной группировки спутников. Об этом 13 апреля заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, его слова приводит агентство БелТА.

Александр Лукашенко President.gov.by

«Мы производим целевую аппаратуру дистанционного зондирования Земли, ставим на российскую платформу, IT эти программы, обеспечение — все делаем, пожалуйста. Создаем эту группировку, она уже называется белорусско-российская. Спутники связи — шесть спутников», — сказал он.

Кроме того, Лукашенко отметил, что Белоруссия планирует создать для этого один из лучших в мире космических аппаратов дистанционного зондирования с разрешительной способностью 35 см и добавил, что спецоперация Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины показала, что такая группировка спутников является востребованной.

«Почему? Ну ладно, скажу. Почему украинцы иногда успешно воюют? Потому что американцы свою разведывательную группировку дистанционного зондирования Земли сосредоточили над нами, и они все видят. Они сразу в реальном режиме передают информацию десантно-штурмовым группам, которые шатаются по тылам и атакуют российские войска не лоб в лоб, там, где надо воевать на поле боя, а с боку, с тыла», — пояснил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия рассчитывается за российские энергоносители в рублях и ее устраивают такие расчеты.