Донецк, , 15:29 — REGNUM Киевский район Донецка вновь подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских силовиков. По городу выпустили четыре снаряда, сообщили 13 апреля в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Раны на домах в Киевском районе Донецка Blog-donbassa.com

Обстрел со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован в 14:10 по местному времени (совпадает с московским). Из населённого пункта Авдеевка по Киевскому району Донецка выпущено четыре снаряда калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Петровском районе города из-за обстрела пострадал мирный житель.

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