Донецк, 13 апреля 2022, 14:30 — REGNUM В результате обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка пострадал мирный житель, сообщил 13 апреля глава города Алексей Кулемзин.

ВСУ
ВСУ
Иван Шилов © ИА REGNUM
«При обстреле украинскими боевиками Петровского района Донецка осколочную травму, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга получил мирный житель – мужчина 47-ми лет», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.