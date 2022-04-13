Донецк, 13 апреля 2022, 14:30 — REGNUM В результате обстрела украинскими боевиками Петровского района Донецка пострадал мирный житель, сообщил 13 апреля глава города Алексей Кулемзин.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе спецоперации, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Целью операции, добавил глава государства, является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима восемь лет.