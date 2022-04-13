Сеул, 13 апреля, 2022, 04:21 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 195 419 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Busan.go.kr Медики в защитных костюмах. Южная Корея

Из них 37 заболевших приехали в республику из-за границы, остальные случаи связаны с распространением инфекции внутри страны. Центр отмечает, что в Южной Корее за прошедшую неделю зафиксирован тренд на снижение заболеваемости COVID-19. При этом пока нет устойчивого снижения числа пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в критическом состоянии.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло15 830 644. Также за минувшие сутки в стране скончались 184 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 20 034 человека.