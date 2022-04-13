Лондон, 13 апреля, 2022, 13:01 — ИА Регнум. Ракеты «Точка-У», аналогичные выпущенной по городу Краматорску, принадлежат украинским военным. На это указывает серийный номер ракеты, говорится в видеоролике, опубликованном BBC News.

VoidWanderer «Точка-У»

Серийный номер различим на корпусе ракеты, упавшей в Краматорске. Он идентичен сериям ракет из состава 13-й ракетной бригады вооружённых сил Украины, отмечает телеканал.

«Ракеты того же типа и той же серии ранее были выпущены украинской армией по городам Харцызск, Логвиново, Бердянск и Мариуполь. Когда номера ракетных заводов попали в соцсети, украинские СМИ перестали освещать эту тему», — говорится в репортаже.

Как сообщало ИА REGNUM, ракета «Точка-У» попала по территории железнодорожного вокзала Краматорска утром 8 апреля. В результате погибли по меньшей мере 50 человек, более ста человек пострадали.

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