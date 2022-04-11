Москва, , 14:54 — REGNUM Ракетный удар по городу Краматорску быстро пропал из информационного поля, так как Россия предъявила доказательства непричастности к этой трагедии. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил 11 апреля в эфире телеканала «Россия 24».

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Обратите внимание — если Бучу несколько недель продолжают каким-то образом обыгрывать, то по Краматорску как-то очень быстро замолчали»,— сказал Лавров.

По его словам, причина тому — сразу же предъявленные российской стороной доказательства. Это факты, связанные с баллистикой, а также отсутствие ракеты «Точка-У» на вооружении армии России.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Донецкой Народной Республики заявили 8 апреля об ударе по городу Краматорску ракетой «Точка-У». Обломки ракеты упали возле железнодорожного вокзала, погибли 50 человек, более 80 получили ранения. Заявления украинской стороны о том, что ракету выпустили российские войска, опровергли в Министерстве обороны. Эти тактические ракеты применяются только Украиной, подчеркнули в ведомстве.

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