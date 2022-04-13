Приштина, , 16:27 — REGNUM Сербия как близкий союзник России поддерживает военную операцию на Украине и поэтому является угрозой для «косовской демократии». Об этом заявил премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти 13 апреля в интервью Euronews.

Альбин Курти Kryeministri-ks.net

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По словам Курти, в 160 км от Приштины, в городе Ниш, находится Российско-сербский гуманитарный центр.

«Из Сербии ведется гибридная война, которая связана не только с экономикой, но и со СМИ. Например, после нападения на Украину все первые страницы сербских изданий были переполнены новостями о том, что Украина напала на Россию. С другой стороны, в Белграде находится редакция российского агентства Sputnik. Нас беспокоит то, что российская гибридная война не ограничивается соседями РФ в Европе, но охватывает и Западные Балканы, где есть близкий союзник — Сербия», — рассказал Курти.

Поэтому, считает лидер косовских сепаратистов, Сербия должна как можно скорее отдалиться от России. По мнению Курти, «Сербия любит европейские деньги, российское оружие, китайские инвестиции и американскую толерантность, но очень скоро у нее уже не будет возможности сидеть одновременно на нескольких стульях».

Напомним, что Брюссель считает, что Сербия как кандидат на вступление в Евросоюз должна согласовать свою внешнюю политику с политикой ЕС и присоединиться к антироссийским санкциям.