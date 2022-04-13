Сеул, , 12:37 — REGNUM Команда избранного президента Южной Кореи Юн Сок Ёля не получила подтверждения деталей возможной встречи главы страны с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление пресс-секретарь избранного южнокорейского лидера Пэ Хён Чжин.

Джо Байден (сс) jlhervàs

Известно, что южнокорейско-американский саммит может состояться в конце мая, если Байден остановится в Южной Корее до или после поездки в Японию, где он примет участие в Четырехстороннем диалоге по вопросам безопасности (QUAD).

«Я полагаю, что соответствующие отделы проводят консультации по срокам и графику, — заявила в ходе брифинга брифинге пресс-секретарь. — Мы не получили никаких подтверждений».

Напомним, что Юн Сое Ёль провел телефонный разговор с Джо Байденом через несколько часов после победы на выборах. В ходе беседы глава США пригласил южнокорейского лидера в Белый дом. В свою очередь, Юн выразил надежду на скорую встречу.

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На прошлой неделе представители южнокорейской делегации, направленной избранным президентом, встретились с советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном и обсудили необходимость скорейшей встречи президента.

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