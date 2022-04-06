Сеул, , 11:51 — REGNUM Избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль надеется на скорую встречу с президентом США Джо Байденом, несмотря на то, что в настоящее время избранный южнокорейский лидер не планирует посещать Соединенные Штаты. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Пэ Хён Чжин.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«В настоящее время нет планов визита в США», — сообщила пресс-секретарь.

По словам главы южнокорейской делегации Пак Чина, прибывшей в США 3 апреля, члены делегации встретились с советником США по национальной безопасности Джейком Салливаном и обсудили необходимость скорейшей встречи президентов.

Как сообщало ИА REGNUM, что Юн Сок Ёль рассматривает возможность посещения американской военной базы Кэмп Хамфрис, расположенной в южнокорейском городе Пхёнтхэк.

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