Москва, 13 апреля, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Правительство России утвердило временный порядок расчётов за приобретение, лизинг и аренду иностранной авиационной техники. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает 13 апреля пресс-служба правительства.

Fedor Leukhin Боинг-777 «Аэрофлот»

Документ касается исполнения в 2022 году договоров на приобретение, лизинг и аренду самолётов, заключенных с зарубежными компаниями, в том числе — из недружественных России стран.

Если у компании-лизингодателя из такой страны есть зарегистрированное в России структурное подразделение, платежи пойдут на его счёт в российском банке в рублях. Сумма будет соответствовать стоимости обязательств в иностранной валюте, а расчёты будут произведены по курсу ЦБ на день исполнения обязательств.

Если компания из недружественной страны работает с российскими партнёрами через структурное подразделение, зарегистрированное в государстве, не присоединившемся к санкциям, платёж будет осуществляться в национальной валюте этого государства, или в рублях.

Постановление, пояснили в пресс-службе, разработано для реализации указа президента от 1 апреля «О временном порядке исполнения финансовых обязательств в сфере транспорта перед некоторыми иностранными кредиторами».

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