Сеул, 13 апреля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Новое правительство Южной Кореи рассматривает возможность расширения гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление пресс-секретаря избранного президента страны Пэ Хён Чжин.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

«Мы знаем, что нынешнее правительство отказало Киеву в помощи, — заявила пресс-секретарь. — Что касается гуманитарной помощи, мы рассматриваем возможность ее дальнейшего расширения после того, как новое правительство приступит к исполнению обязанностей»

Напомним, что администрация действующего президента Мун Чжэ Ина уже предоставила Украине гуманитарную помощь на $10 млн. А также приняла решение об увеличении объёмов помощи ещё на $30 млн.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле власти Южной Кореи намерены направить в помощь Украине нелетальные предметы военного назначения на сумму $1,6 млн.

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