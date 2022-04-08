Сеул, , 06:15 — REGNUM Сумма в размере $30 млн будет дополнительно предоставлена Украине Республикой Корея в качестве гуманитарную помощи, 8 апреля сообщается на сайте южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Такое решение было сделано по итогам участия главы МИД республики Чон Ый Ёна во встрече министров иностранных дел НАТО и партнеров альянса в Брюсселе После направления указанных средств общий объем гуманитарной помощи Сеула Киеву достигнет $40 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ЕС одобрил выделение Украине дополнительной финансовой помощи в размере €500 млн, после чего общий объем поддержки со стороны Брюсселя составит €1,5 млрд.

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