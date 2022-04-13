Москва, 13 апреля, 2022, 10:22 — ИА Регнум. В городе Мариуполе сотни военнослужащих украинских вооружённых сил добровольно сдались в плен. Об этом 13 апреля в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«В районе металлургического комбината имени Ильича в результате успешных наступательных действий российских Вооружённых сил и подразделений милиции Донецкой Народной Республики добровольно сложили оружие и сдались в плен 1026 украинских военнослужащих 36-й бригады морской пехоты», — уточнил Конашенков.

По его словам, среди сдавшихся военнослужащих украинских вооруженных сил 162 офицера, а также 47 военнослужащих женского пола.

Представитель российского оборонного ведомства добавил, что на месте первичная медицинская помощь была оказана 151 раненому украинскому военнослужащему 36-й бригады морской пехоты. После этого все они были доставлены в городскую больницу Мариуполя для лечения.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 8 апреля на территории Луганской Народной Республики за сутки военнослужащие Народной милиции ЛНР уничтожили 73 украинских националиста. В плен добровольно сдались 11 украинских военнослужащих 56-й, 54-й и 25-й бригад.