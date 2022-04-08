Луганск, , 10:50 — REGNUM На территории Луганской Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили 73 националиста. Об этом 8 апреля сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

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За сутки военнослужащие НМ ЛНР уничтожили 73 украинских националиста, 11 огневых точек, три миномётных расчёта, два бронированных автомобиля, одну БМП и один грузовик. Захвачены две установки «Град», а также миномёты и грузовые транспортные средства. В плен добровольно сдались 11 украинских военнослужащих 56-й, 54-й и 25-й бригад.

В Народной милиции обратились к военнослужащим ВСУ с призывом последовать примеру сослуживцев и сложить оружие, избежав кровопролития.